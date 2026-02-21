Slušaj vest

Košarkaši Mege napravili su veliku senzaciju u Nišu, pošto su u polufinalu Kupa Radivoja Koraća ubedljivo savladali favorizovani Partizan i izborili plasman u finale.

Nakon meča, jedan od junaka velikog trijumfa, srpski rerpezentativac Bogoljub Marković, podelio je utiske o utakmici.

Partizan - Mega, Kup Radivoja Koraća 2026

"Energija, čvrsta odbrana i koncentracija. Nebitan je bio prekid igre. Ne razmišljamo o tome ko je favorit, a ko nije. Da je ovo plej-of serija ABA lige, velike su šanse da bi dobili. Ipak, ovo je Kup, jedna utakmica – 'win or go home'. To favorit ili ne, to ovde ne igra ulogu. Ne znam koliko su trojki šutirali danas. Takav je Kup, nije ti dan i drago mi je da smo kaznili", iskren je Marković.

Početkom četvrte deonice utakmica je prekinuta zbog uvreda od strane navijača Partizana na račun predsednika KSS Nebojše Čovića i članova njegove porodice. Prekid je poprilično potrajao, jer su arbitri zahtevali da se isprazni jedan deo tribina.

Mnogi su mislili da će to pomoći Partizanu da se trgne i napravi prekret...

"Ne znam da li je neko mislio da je to njihova prednost. Ja ne mislim da je to bila njihova prednost. Mislim da su se ohladili i to su posle i pokazali. Mi smo to iskoristili, to je najbitnije", rekao je Marković.

Meč sa Partizanom je "arhivirao", sada razmišlja isključivo o finalu sa Zvezdom.

"Ljudi, ova utakmica me više ne zanima, stvarno. Samo gledam sada ka finalu. Šta smo radili… Iskreno me ne zanima. Očekujem jedan sjajan pristup i da damo sve od sebe. Videćemo šta će da bude", kaže Marković.