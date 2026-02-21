Slušaj vest

Poduža lista igrača koji su pre mladog Uroša Mijailovića zaslužili da im se Lakić obrati na ovakav način.

Pravu katastrofu doživeo je Partizan na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

Crno-beli su ostali bez plasmana u finale, pošto su u polufinalu doživeli ubedljiv poraz od ekipe Mege - 80:58.

Partizan - Mega, Kup Radivoja Koraća 2026 Foto: Petar Aleksić, Petar Aleksic

U finišu meča kamera je zabeležila jedan emotivan ispad borbenog Arijana Lakića na klupi crno-belih.

Mnogi su očekivali da će se Partizan trgnuti posle jednočasovnog prekida i pokušati da preokrene rezultat, ali crno-beli su na terenu delovali kao razbijena banda.

Na jednom tajmautu u samom finišu, Lakić je izgubio strpljenje i eksplodirao. Nažalost, umesto na Vašingtonu ili Sterlingu Braunu, koji su bili kriminalni na ovom meču, srpski košarkaš je svoj bes iskalio na Urošu Mijailoviću, koji je par trenutaka pre tajm-auta ušao u igru.

"Jeste li normalni? Jesi ti, dečko, ormalan? Ajde u p**** materinu", urlao je Lakić.

Nakon toga se okrenuo i nogom iz sve snage šutno stolicu.

Ne propustiteKošarkaKRIMINALNI STERLING BRAUN! Tvrdi da je najbolji šuter u Evroligi, a ne može okean da pogodi! Njegova statistika u Nišu je skandalozna!
Partizan, Sterling Braun
KošarkaNEKO JE MISLIO DA JE PREKID NJIHOVA PREDNOST - DRAGO MI JE DA SMO IH KAZNILI! Bogoljub Marković posle pobede nad Partizanom: Ljudi, ne zanima me!
Mega - Partizan
KošarkaNIKOLA IZAŠAO PRED NOVINARE I OTVORENO GOVORIO O BORBI SA KANCEROM! Otkrio da je trenirao i tokom hemoterapije, pa poručio: "Pamtiću to do kraja života"
Nikola Topić
KošarkaSCENA ZA PAMĆENJE - ŠEJ U TRANSU ZBOG NIKOLE TOPIĆA! Posle "slaloma" Srbina aktuelni MVP skočio sa klupe! (VIDEO)
Nikola Topić