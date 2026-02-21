Slušaj vest

Poduža lista igrača koji su pre mladog Uroša Mijailovića zaslužili da im se Lakić obrati na ovakav način.

Pravu katastrofu doživeo je Partizan na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

Crno-beli su ostali bez plasmana u finale, pošto su u polufinalu doživeli ubedljiv poraz od ekipe Mege - 80:58.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Mega, Kup Radivoja Koraća 2026 Foto: Petar Aleksić, Petar Aleksic

U finišu meča kamera je zabeležila jedan emotivan ispad borbenog Arijana Lakića na klupi crno-belih.

Mnogi su očekivali da će se Partizan trgnuti posle jednočasovnog prekida i pokušati da preokrene rezultat, ali crno-beli su na terenu delovali kao razbijena banda.

Na jednom tajmautu u samom finišu, Lakić je izgubio strpljenje i eksplodirao. Nažalost, umesto na Vašingtonu ili Sterlingu Braunu, koji su bili kriminalni na ovom meču, srpski košarkaš je svoj bes iskalio na Urošu Mijailoviću, koji je par trenutaka pre tajm-auta ušao u igru.

"Jeste li normalni? Jesi ti, dečko, ormalan? Ajde u p**** materinu", urlao je Lakić.