Košarkaši Crvene zvezde i Mege večeras od 20.30 časova igraju finale Kupa Radivoja Koraća.

Petostruki uzastopni pobednik Kupa, pokušaće da se domogne 15 trofeja u nacionalnom Kupu i tako se primakne rekorderu Partizanu koji ima 16, dok Mega želi drugi trofej, prvi posle 2016.

Nakon polufinalnih utakmica, koje su odigrane u petak, određene su sudije za veliko finale.

Na čelu sudijske trojke biće naš najiskusniji arbitar Ilija Belošević, a pomagaće mu Milivoje Jovčić i Uroš Obrknežević. Delegat utakmice biće Srđan Stojanović.

Arijan Lakić odlazi sa terena Izvor: Arena 1 Premium