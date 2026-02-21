Trojica naših najiskusnijih sudija deliće pravdu u velikom finalu.
Košarka
ODRĐENE SUDIJE ZA MEČ ZVEZDA - MEGA! Evo ko će deliti pravdu u finalu Kupa!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde i Mege večeras od 20.30 časova igraju finale Kupa Radivoja Koraća.
Petostruki uzastopni pobednik Kupa, pokušaće da se domogne 15 trofeja u nacionalnom Kupu i tako se primakne rekorderu Partizanu koji ima 16, dok Mega želi drugi trofej, prvi posle 2016.
Nakon polufinalnih utakmica, koje su odigrane u petak, određene su sudije za veliko finale.
Na čelu sudijske trojke biće naš najiskusniji arbitar Ilija Belošević, a pomagaće mu Milivoje Jovčić i Uroš Obrknežević. Delegat utakmice biće Srđan Stojanović.
Reaguj
Komentariši