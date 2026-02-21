- Ne postoji sukob, u to ranije doba, kad smo mi igrali za reprezentaciju, nije bilo moguće doći do sukoba sa trenerom, jer trener je uvek bio u pravu. I to je tako, nisi ti imao pravo glasa. Bila je tu situacija, baš je i Nikola (Lončar) bio uključen u to. Ja sam se borio za mesto da prvi put uđem u reprezentaciju, Nikola je igrao na poziciji dva, igrali smo u Italiji neki pripremni turnir mislim baš protiv Italije. Nikola je napravio neku grešku i Željko, kako se uvek okreće ka klupi i pokušava da nauči igrače koji gledaju, kaže "eto sad ti kad uđeš ćeš napraviti istu grešku". Ja kažem "neću", on kaže "hoćeš", ja kažem "neću". I on uzme tablu onu plastičnu i iz sve snage me udari po glavi - "hoćeš". U tom momentu sam mislio, "slobodno ti mene i pretuci, samo me pusti da igram" - otkrio je Rakočević, pa dodao: