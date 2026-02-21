"ŽELJKO OBRADOVIĆ ME JE UDARIO TABLOM PO GLAVI! DANAS BI POPIO TUŽBU..." Legenda Zvezde otvorila dušu: "Mislio sam - slobodno me pretuci, samo..."
Legenda Crvene zvezde, ali i srpske košarke, Igor Rakočević, bio je uz Nikolu Lončara gost emisije "Kida show" gde je podelio jednu anegdotu vezanu za Željka Obradovića sa kojim je sarađivao u reprezentaciji.
On je otkrio da ga je Obradović jednom prilikom udario tablom po glavi tokom utakmice.
- Ne postoji sukob, u to ranije doba, kad smo mi igrali za reprezentaciju, nije bilo moguće doći do sukoba sa trenerom, jer trener je uvek bio u pravu. I to je tako, nisi ti imao pravo glasa. Bila je tu situacija, baš je i Nikola (Lončar) bio uključen u to. Ja sam se borio za mesto da prvi put uđem u reprezentaciju, Nikola je igrao na poziciji dva, igrali smo u Italiji neki pripremni turnir mislim baš protiv Italije. Nikola je napravio neku grešku i Željko, kako se uvek okreće ka klupi i pokušava da nauči igrače koji gledaju, kaže "eto sad ti kad uđeš ćeš napraviti istu grešku". Ja kažem "neću", on kaže "hoćeš", ja kažem "neću". I on uzme tablu onu plastičnu i iz sve snage me udari po glavi - "hoćeš". U tom momentu sam mislio, "slobodno ti mene i pretuci, samo me pusti da igram" - otkrio je Rakočević, pa dodao:
- To je tako bilo tada, sada u današnje doba ne mogu da zamislim scenerio da trener zvekne igrača po glavi tablom. Prvo, popio bi razne tužbe, pa bi se javilo društvo za zaštitu igrača i ljudska prava, sve te stvari koje su preterano ubačene u današnji sistem života, svi bi digli glas, to bi bilo nezamislivo.
Zatim su se on i Lončar prisetili zbog čega je došlo do ove situacije.
- U odbrani je bilo nešto, odbrana je bila ključ, ako tu pogrešiš, u napadu imaš dosta slobode u odnosu na otvorene šuteve - rekao je Lončar, a Rakočević je u dahu nastavio:
- Bazile je bio, ti si ga poslao na stranu, umesto da ode na drugu stranu, sećam se konkretne situacije.
