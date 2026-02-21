Slušaj vest

Pioniri Mege odbranili su trofej na završnom turniru Moja kravica mini Kupa Radivoja Koraća, pošto su u niškoj dvorani "Čair" u finalu nadigrali vršnjake iz Crvene zvezde rezultatom 96:87.

Mladi tim u ružičastim dresovima tako je ponovio uspeh od prošle godine, takođe ostvaren u Nišu.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Aleksandar Savić sa 24 poena, uz 14 skokova i šest asistencija, dok je Leon Bosnić dodao 23 poena. Na drugoj strani, Petar Tomašević je briljirao sa 32 poena i devet skokova, a Dimitrije Purtić ubacio je 29 poena.

U utakmicama za plasman, sedmo mesto pripalo je Spartaku koji je savladao OKK Beograd 70:61, petu poziciju osvojio je FMP pobedom nad Borcem 88:66, dok je treće mesto zauzeo Partizan trijumfom protiv RKSIS-a rezultatom 71:55.