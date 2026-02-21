Grobarima se ovo neće dopasti.
VAŠINGTON PRAVIO CIRKUS U NIŠU! Pogledajte šta je Dvejn radio, Partizan demoliran od Mege! (VIDEO)
Partizan je prošao kao bos po trnju na ovogodišnjem Kupu Radivoja Koraća u Nišu.
Košarkaši Mege su deklasirali crno-bele sa 80:58 i poslali četu Đoana Penjaroje nazad u prestonicu Srbije.
Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Uoči polufinalnog okršaja u dvorani "Čair", alfa i omega Partizana ove sezone Dvejn Vašington, napravio je svojevrstan cirkus, njemu dobro poznat.
Pogledajte kako se Vašington spremao za utakmicu sa Megom koju je Partizan ubedljivo izgubio.
