Partizan je prošao kao bos po trnju na ovogodišnjem Kupu Radivoja Koraća u Nišu.

Košarkaši Mege su deklasirali crno-bele sa 80:58 i poslali četu Đoana Penjaroje nazad u prestonicu Srbije.

Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Uoči polufinalnog okršaja u dvorani "Čair", alfa i omega Partizana ove sezone Dvejn Vašington, napravio je svojevrstan cirkus, njemu dobro poznat.

Pogledajte kako se Vašington spremao za utakmicu sa Megom koju je Partizan ubedljivo izgubio.

Košarkaši Megeslave pobedu nad Partizanom u KRK Izvor: Kurir