NEMAČKA
SVETISLAV PEŠIĆ DOŽIVEO HLADAN TUŠ: Senzacija u Nemačkoj, Bajern eliminisan iz Kupa!
Košarkaši Bamberga pobedili su Bajern Minhen rezultatom 103:97 posle produžetka u polufinalu Kupa Nemačke.
Bajern je bio apsolutni favorit u duelu sa Bambergom pa će ostati bez prvog trofeja u sezoni.
Bamberg će u finalu i igrati sa boljim iz duela Alba - Oldenburg.
Mogao je Bamberg ovo da dobije i u regularnom delu meča jer su vodili 83:77 na manje od minut pre kraja, ali su dopustili Bavarcima dve trojke i izboren je produžetak.
Ali to nije pomoglo Bajernu da izbegne poraz.
