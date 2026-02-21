Slušaj vest

Vašington Vizardsi odlučili su da obnove saradnju sa bivšim igračem Partizana Tristanom Vukčevićem.

Reč je o ugovoru na tri godine vrednom devet miliona dolara!

Tristan Vukčević protiv Orlanda Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prema informacijama, sporazum između Vukčevića i njegovog agenta, Džejsona Ranea iz agencije Vosereman, finalizovan je u subotu, čime je postavljena osnova za naredne tri sezone u timu iz Vašingtona.

Vukčević, visok 2,13 metara, igra kao "two-way" igrač, a potpisivanje ovog ugovora pokazuje da Vizards žele da ga uključe u dugoročne planove kluba i pruže mu priliku da razvija svoj potencijal u NBA ligi.

Podsetimo, u noći za nama je Vukčević za 20 minuta na terenu postigao 14 poena (7/12), te sa osam uhvaćenih lopti bio drugi najbolji skakač u Vizardsima koji su pobedili Indijanu rezultatom 131:118.

