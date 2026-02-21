Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa ubedljivom pobedom nad Olimpijakosom su osvojili prvi trofej u sezoni - Kup Grčke.

Oni su u finalu slavili sa 79:68 i tako osvojili 22. trofej nacionalnog Kupa.

1/7 Vidi galeriju Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved., Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nikola Milutinov ipak je igrao za crveno-bele u ovoj utakmici uprkos povredi prsta koju ima.

Aktuelni MVP završnog turnira Evrolige, a sada član Panatinaikosa, Najdžel Hejs Dejvis bio je najefikasniji u svom timu sa 15 poena.

Na drugoj strani, Saša Vezenkov ubacio je 16 poena za Olimpijakos, ali je to ostalo u senci konačnog ishoda. I Tajrik Džons (10 poena) i Nikola Milutinov (5 poena) nastupili su uprkos povredama, dok je Olimpijakos imao loše šutersko veče, završivši utakmicu sa svega 6 pogođenih trojki iz 25 pokušaja.

BONUS VIDEO: