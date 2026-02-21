Matijas Lesor na meti napada.
TEŽAK SKANDAL! Napadnut Matijas Lesor, evo šta se desilo u Grčkoj! Velika sramota! (VIDEO)
Košarkaši Panatinaikosa po 22. put u istoriji osvojili su Kup Grčke pobedom u finalu nad Olimpijakosom (79:68).
Ipak, finale su obeležila dva ozbiljna incidenta. Centar PAO-a Matijas Lesor bio je meta rasističkog ispada tokom utakmice.
Tokom poluvremena, navijač koji se nalazio iznad ulaza u dvoranu navodno je upućivao majmunske krike u njegovom pravcu.
Incident je brzo podigao tenzije u hali, ali Lesor nije reagovao prema publici.
Francuski centar se umesto toga obratio policajcima koji su bili u blizini i zatražio njihovu reakciju kako bi se situacija smirila.
Panatinaikos je potom najoštrije osudio ponašanje navijača.
