Ipak, finale su obeležila dva ozbiljna incidenta. Centar PAO-a Matijas Lesor bio je meta rasističkog ispada tokom utakmice.

Tokom poluvremena, navijač koji se nalazio iznad ulaza u dvoranu navodno je upućivao majmunske krike u njegovom pravcu.

Incident je brzo podigao tenzije u hali, ali Lesor nije reagovao prema publici.

Francuski centar se umesto toga obratio policajcima koji su bili u blizini i zatražio njihovu reakciju kako bi se situacija smirila.

Panatinaikos je potom najoštrije osudio ponašanje navijača.

