Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa po 22. put u istoriji osvojili su Kup Grčke pobedom u finalu nad Olimpijakosom (79:68).

Ipak, finale su obeležila dva ozbiljna incidenta. Centar PAO-a Matijas Lesor bio je meta rasističkog ispada tokom utakmice.

Tokom poluvremena, navijač koji se nalazio iznad ulaza u dvoranu navodno je upućivao majmunske krike u njegovom pravcu.

Incident je brzo podigao tenzije u hali, ali Lesor nije reagovao prema publici.

Francuski centar se umesto toga obratio policajcima koji su bili u blizini i zatražio njihovu reakciju kako bi se situacija smirila.

Panatinaikos je potom najoštrije osudio ponašanje navijača.

Ne propustiteFudbalKAKAV ŠOK U PAMPLONI - OSASUNA SRUŠILA KRALJA: Real Madrid poražen golom u 90. minutu
Osasuna
KošarkaDOMINACIJA U ZELENOM! Panatinaikos razbio Olimpijakos u finalu Kupa Grčke!
Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos
FudbalLAJPCIG OD 2:0 DO BODA U NADOKNADI: Fabio Silva spasao Borusija poraza
Lajpcig
TenisALKARAZ MUNJEVITO DO TITULE U DOHI: Španac preslišao Artura Fisa za novi trofej u karijeri
Karlos Alkaraz

BONUS VIDEO:

Himna Srbije pred finale KRK Crvena zvezda - Mega Izvor: Kurir