Navijači Crvene zvezde su u finalu Kupa Radivoja Koraća odali počast stradalom navijaču Partizana Zoranu Vujoviću koji je 2008. godine na mitingu "Kosovo je Srbija".

Foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

"Delije" su na tribini razvukle transparent u čast tragično stradalom navijaču Partizana Zoranu Vujoviću koji je život izgubio pre 18 godina.

Delije odale počast Zoranu Vujoviću
Delije odale počast Zoranu Vujoviću Foto: Kurir Sport

