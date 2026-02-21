Navijači Crvene zvezde, poznati kao Delije, odali su počast Zoranu Vujoviću, tragično stradalom navijaču Partizana, na finalu Kupa Radivoja Koraća
POTEZ ZA POŠTOVANJE! Delije odale počast Zoranu Vujoviću, nastradalom navijaču Partizana! (FOTO)
Navijači Crvene zvezde su u finalu Kupa Radivoja Koraća odali počast stradalom navijaču Partizana Zoranu Vujoviću koji je 2008. godine na mitingu "Kosovo je Srbija".
Foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić
"Delije" su na tribini razvukle transparent u čast tragično stradalom navijaču Partizana Zoranu Vujoviću koji je život izgubio pre 18 godina.
Delije odale počast Zoranu Vujoviću Foto: Kurir Sport
