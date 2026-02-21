Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su ovogodišnji Kup Radivoja Koraća pobedom u finalu nad Megom (106:84).

Ovo je šesti vezani trofej nacionalnog Kupa za Crvenu zvezdu, od ukupno 12 osvojenih.

Foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

Meč u niškoj dvorani Čair obeležio je kapiten Zvezde, "kninska kobra", Ognjen Dobrić!

Od ukupno 17 trojki koliko je Zvezda spakovala Megi, Dobrić je ubacio čak sedam, ali iz devet pokušaja!

Bila je ovo najbolja šuterska partija u karijeri levorukog reprezentativca Srbije.

Delije pozdravile Ognjena Dobrića i njegovu brutalnu partiju u finalu Kupa Izvor: Kurir

Himna Srbije pred finale KRK Crvena zvezda - Mega Izvor: Kurir