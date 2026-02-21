Crvena zvezda osvojila Kup Radivoja Koraća, a Ognjen Dobrić briljirao sa sedam trojki. Delije su oduševljene njegovim šuterskim performansom
ŠUTER SA DRUGE PLANETE! Levoruka haubica u dresu Crvene zvezde, Delije ne mogu da veruje! (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde osvojili su ovogodišnji Kup Radivoja Koraća pobedom u finalu nad Megom (106:84).
Ovo je šesti vezani trofej nacionalnog Kupa za Crvenu zvezdu, od ukupno 12 osvojenih.
Meč u niškoj dvorani Čair obeležio je kapiten Zvezde, "kninska kobra", Ognjen Dobrić!
Od ukupno 17 trojki koliko je Zvezda spakovala Megi, Dobrić je ubacio čak sedam, ali iz devet pokušaja!
Bila je ovo najbolja šuterska partija u karijeri levorukog reprezentativca Srbije.
