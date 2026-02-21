Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora zasluženo je bio najkorisniji igrač finala Kupa Radivoja Koraća.

U finalu Kupa Radivoja Koraća, Crvena zvezda je razbila Megu sa 106:84.

Crveno-beli nisu pustili da se pobednik dovede u pitanje ni u jednom trenutku, a najzaslužniji za to bio je Nvora.

Amerikanac je meč završio sa 29 poena, četiri skoka i po dve asistencije i ukradene lopte, za indeks korisnosti od 32 i +/- od čak +25.

Nvora je dominirao i u prethodnim utakmicama. Spartaku je u polufinalu ubacio 22 poena i imao indeks od 25, a protiv Borca u četvrtfinalu je imao 14 poena i indeks od 13.

Iskusni as je dobio i nagradu za najboljeg strelca.

