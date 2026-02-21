Na takmičenju u Nišu, Džordan Nvora je pokupio sve nagrade i proglašen je MVP-om.
ZVER! Nvora pokupio sve nagrade u Nišu - MVP za sva vremena! (VIDEO)
Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora zasluženo je bio najkorisniji igrač finala Kupa Radivoja Koraća.
U finalu Kupa Radivoja Koraća, Crvena zvezda je razbila Megu sa 106:84.
Crveno-beli nisu pustili da se pobednik dovede u pitanje ni u jednom trenutku, a najzaslužniji za to bio je Nvora.
Amerikanac je meč završio sa 29 poena, četiri skoka i po dve asistencije i ukradene lopte, za indeks korisnosti od 32 i +/- od čak +25.
Nvora je dominirao i u prethodnim utakmicama. Spartaku je u polufinalu ubacio 22 poena i imao indeks od 25, a protiv Borca u četvrtfinalu je imao 14 poena i indeks od 13.
Iskusni as je dobio i nagradu za najboljeg strelca.
