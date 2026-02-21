Košarkaši crveno-belih proslavili su titulu u Kupu Srbije.
Košarka
POSLEDNJI SUDIJSKI ZVIŽDUK ZNAČIO JE - POČETAK SLAVLJA: Ovako su košarkaši Zvezde slavili titulu u KRK
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde osvojili su šesti put uzastopno Kup "Radivoja Koraća", pošto su u finalu u Nišu pobedili Megu 106:84 (35:25, 30:25, 16:20, 25:14).
Zvezdu su predvodili Džordan Nvora sa 29 poena i šest skokova i Ognjen Dobrić sa 21 poenom, uz šut za tri poena 7/9. Džared Batler pobedi je doprineo sa 11 skokova, Ebuka Izundu sa 10 poena i 11 skokova, a po 10 poena dodali su i Stefan Miljenović i Uroš Plavšić.
Nakon meča usledilo je slavlje.
Pogledajte:
Foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši