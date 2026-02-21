Zvezda odbranila Žućkovu levicu
KUP RADIVOJA KORAĆA
OVO JE POTPUNI HIT! EVROLIGA ČESTITALA TROFEJ ZVEZDI 10 MINUTA PRE KRAJA MEČA: Unapred proglasili pobednika u Čairu!
Zvezda je u velikom finalu savladala Megu rezultatom 106:84
Zvezda je tako i šesti put u nizu osvojila popularnu "Žućkovu levicu", a ukupno 15. Kup u klupskoj istoriji.
Javila se i Evroliga kako bi čestitala Crvenoj zvezdi na osvojenom Kupu Radivoja Koraća, ali neverovatno je to što je pomenutu objavu objavila desetak minuta pre kraja susreta, te unapred "predvidela" pobednika.
- Čestitamo KK Crvena zvezda na osvajanju Kupa - stoji u objavi Instagram naloga elitnog takmičenja.
