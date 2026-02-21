Slušaj vest

Zvezda je u velikom finalu savladala Megu rezultatom 106:84

Zvezda je tako i šesti put u nizu osvojila popularnu "Žućkovu levicu", a ukupno 15. Kup u klupskoj istoriji.

Svoje impresije posle velikog finala izneo je trener Mege Vule Avdalović.

"Prvo bih čestitao ekipi Crvene zvezde i Saši Obradoviću na fenomenalnom turniru. Kažnjavali su svaku našu grešku i pogađali su svaku trojku sa visokim procentom šuta. Danas nismo uspeli da ponovimo tu pobedu, tako da sve što smo danas uradili nije bilo dovoljno da se pobedi ovako kvalitetan tim Crvene zvezde."

Osvrnuo se i na prethodni duel dva tima i razlike u odnosu na ovaj meč.

„Rekao sam i juče – uglavnom se pita jači protivnik. Ako oni imaju pravi pristup i energiju, teško im je parirati. Tada smo ih uhvatili u specifičnom momentu, bila je to kvalitetna i neizvesna utakmica do samog kraja. Poveli smo u pravom trenutku, iskoristili njihov pad energije. Danas to nije bio slučaj. Već u prvom poluvremenu se videlo koliko su kvalitetni i kakve koševe postižu. Mi smo i tada i sada pokušali da igramo svoju igru, da se nadigravamo, ali u ovom trenutku to nije dovoljno protiv njih.“

Govorio je i o odnosu sa Sašom Obradovićem.

„Nismo razgovarali pre Kupa, videli smo se na utakmici. Uvek smo imali fenomenalan odnos. Bio mi je trener, kasnije smo zbog moje povrede prekinuli saradnju. On je sjajan trener i čovek. Zajedno smo ostvarili lepe stvari i veliko poštovanje postoji s moje strane. Želim mu sve najbolje u karijeri.“

Dotakao se i sistema rada u Megi i razvoja mladih igrača.

„Način igre je već poznat, takav sistem se gradi godinama. Pokušavam da unesem i deo svoje filozofije. Nekad to izgleda dobro, nekad manje dobro, ali to je proces. Imamo veoma mlad tim, ostali smo i bez jednog iskusnijeg igrača koji je prešao u OKK Beograd. Oscilacije su normalne. Zadovoljan sam turnirom i nadam se da ćemo u nastavku ABA lige pokazati sličnu igru i napraviti iskorak.“

Na kraju je istakao značaj rada sa mladima i sistema kroz koji prolaze igrači.

„Većinu ovih momaka sam trenirao i u OKK-u. Svima, osim Bogoljubu, ovo je prva sezona na ovom nivou. Mnogo treniramo i odnos prema radu je ključ čitavog sistema. Igrači iz OKK-a će sledeće godine igrati na ovom nivou. Sistem funkcioniše. U KLS-u ima kvalitetnih igrača, domaćih i stranaca, i svi zaslužuju šansu. Oni koji dominiraju na tom nivou treba da dobiju priliku da naprave korak više.“, zaključio je Avdalović.