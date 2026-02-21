Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su šesti vezani Kup Radivoja Koraća od ukupno 12 u istoriji kluba.

Zvezda je u finalu bila bolja od Mege sa 106:84 u dvorani Čair u Nišu.

Posle meča na konferenciji za medije je govorio trener Zvezde Saša Obradović:

- Obično treba da se zahvalim svim ljudima koji su mi pomagali da budem trener svoje Zvezde, pre svega. Pošto sam u već nekoliko zemalja osvojio Kup, ipak je ovo najbolja, najsjanija medalja, jer je sa mojom Zvezdom ostvarena. Hvala mojim pomoćnicima, Mlađi je rođendan, sad je dobar momenat. Hvala i ovoj fenomenalnoj publici na izvanrednoj podršci, bili su naš šesti igrač. Pored svega, pored ovog jako napornog rasporeda utakmice, izdržali smo i ovde. Fizički je zahtevno i naporno. Naravno, sve čestitke svima koji su bili ovde prisutni i koji nas podržavaju. Hteo bih da čestitam Megi na velikom uspehu i ulasku u finale, mislim da su napravili sjajan uspeh. Ovo što se vidi kroz ove mlade igrače, da Vule Avdalović radi fenomenalan posao. Ove medalje budu i prođu, a jedna stvar ostane, a to je kad te neko poštuje i ceni. To su lepe reči koje sam čuo od njega, to uvek postaje, to ima veći značaj od bilo koje medalje. Njemu želim sve najbolje, poseduje veliki talenat i kao igrač i da ga ima. Ubeđen sam da će materijalizuje to u budućnosti još više - počeo je Obradović.

Najdraži trofej u vašoj Crvenoj zvezdi, već sledeće nedelje vas čeka Efes, koliko su se igrači istrošili?

- Mislim da smo mogli bolje da igramo, ne treba gledati, ne treba ulaziti u detalj, igrali smo dovoljnoo da iskoristimo naš kvalitet, naše iskustvo u odnosu na Megu. Vrlo je zahtevno, mogli smo da vidimo da je ovaj još jedan tim došao. Računam na ove koji su napravili pauzu da imaju energiju i da će vući druge. Ovaj trofej ej drag, ali ostaće samo ovu noć. Imamo velike ciljeve ispred sebe, imamo 10 finala, mogao sam još koliko-toliko da iskalkulišem sa minutažom, dobro je da se niko nije povredio. Vodićemo računa kroz treninge, posle ovog Efesa imamo jedan deo pauze koji ćemo dobro iskoristiti. Baš se radujem i jedva čekam, ovaj deo sezone je onaj gde se sve meri, gde treba da budeš najbolji. Treba da imaš vrhunsku atmosferu u svlačionici. Da su momci kliknuli zajedno, da se podržavaju, da to znači za oba takmičenja.

Ognjen Dobrić?

- To je deo trenerskog majstorstva da prepozna kad, šta i kako može da uključi. Bitno je da imamo ljude koji razumeju svoje uloge, pitali ste me oko DAvidovca, teško je da igraš pod tim okolnostima, rekao bih i da neko sa manjom ulogom gubi nadu. To je moj zadatak isto, rekao bih da ne uvek kroz minutažu, već i kroz odnos, važno je održati atmosferu. Ognjen je sigurno čovek koji s pravom ima ulogu kapitena, on to radi na odličan način, ne samo na terenu , već i van njega. Veliki deo i ono što se najviše gleda što se tiče sezone, što se mene tiče, nisam se bojao jednog više igrača, već samo jednog manje. Sam čist kvalitet i na treningu, on će i meni da pokaže ko treba da bude favorizovano. Gajimo kolektivnu igru, to je već očigledno. Od mog dolaska, počev Miljenovića na početku sezonu. Dobrić je imao problema, nije trenirao sa ekipom, utoliko je njegova ova partija još više iznenađujuća znajući pod kojim okolnostima je igrao.

O Nikoli Kaliniću?

- Dosta puta sam pričao o njemu, mislim da je onako baš čisto srce i duša Zvezde on. To ne bi bila ista ekipa da njega nema. Znali smo se pred ovaj moj posao ovde u Zvezdi i ne toliko dobro, ali u ovom kratkom vremenu smo baš onako napravili onako, digli ga na veći nivo. Mnogo nam je potrebna njegova pomoć, on nije samo igrač, ne razmišlja kao igrač. Težak mu je boravak u hotelima, ima i on ako bude želeo da bude trener, može da ima talenta za to.

Slavlje večeras, slobodan dan i kad se nastavljaju treninzi?

- Za igrače ima, ali za trenere onako. ako želiš da spremiš utakmicu to moraš i sutra već da radiš. Hiljadu posto sam u ovome, ne radim ništa drugo. Maksimalno sam fokusiran, daću sebi oduška jedno pola dana, a onda ću uveče da gledam što bolje da spremim Efes. Teško je naravno, ako pričamo o onim favoritima koji su trebali da igraju, možda neke ekipe imaju manje šanse da budu u plejofu, a veoma su opasne, veoma su kvalitetne.

O timu Mege, posebno Bogoljubu Markoviću?

- Projekat Mege nije samo ova sezona, to je projekat jako uspešan produkt. Način na koji oni reprodukuju i ne samo ih daju reprezentaciji, kao i NBA ligi, sigurno je da daje razloga, kako bih rekao, poverenje da će to da traje. Na vrhunskom nivou su organizovani, na vrhunskom nivou izlaze i treneri i igrači. Uvek sa ovakvim pristupom znam koliko treniraju, znam koliko su posvećeni, mogu dobre stvari da se dešavaju.

Kakvo iskustvo je imati na tri utakmice jedan isti roster, nije vam se dešavalo u ovoj sezoni. Vi nsite bili tu, činjenica da je Zvezda posle Kupa desio pad, koliko ćete razgovarati sa igračima da se spreči da ovaj osvojen trofej bude samo zamajac?

- Dobar je razlog da se podsetimo da to nije bilo dobro. Da odnos prema svakoj utakmici bude za neki nivo više. Mislim da to neće da bude problem sad, pogotovo što je "kor" ekipe kojis u značili ovde, oni su iskoristili vreme da se odmore i pripreme psihički. Jako verujem da ćemo sad sigurno više respektovati period i manje slaviti. Ako je do toga, ne znam šta je bilo prošle godine, što se mene tiče... Da li je loša stvar ili dobra stvar, vrlo brzo iza sebe stavljam sve to jer znam da će ljudi da te ucenjuju i budu ovakvi i onakvi, u jednoj utakmici je breme ove Zvezde i odgovornosti koje nosiš kad si trener Crvene zvezde. Nije baš lako imati isti roster, imali smo parove koji su igrali i sve to. Nije lako bilo pogotovo sad, nismo imali vremena za trening, čak i u ovim fazama su deca trenirala, dobili su je malo, voleo bih da da dam i više, izuzetno su talentovani i budućnost su Zvezde.

