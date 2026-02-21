Slušaj vest

Crvena zvezda osvojila je novi trofej Kupa Radivoja Koraća, pošto je u finalu ubedljivo savladala Megu -106:84 i šesti put zaredom podigla pehar u Nišu.

Apsolutni junak večeri bio je Džordan Nvora - Amerikanac je ubacio 29 poena, poneo priznanje za MVP-ja finala, a tokom turnira dobio je i nagradu za najboljeg strelca, čime je zaokružio savršeno izdanje!

Foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

Kako je preneo "Meridian sport", Nvora je po primanju zlatne medalje istu poklonio malom dečaku sa tribina dvorane Čair.

