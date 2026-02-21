Džordan Nvora je svojim potezom osvojio srca Srbije nakon osvajanja Kupa Radivoja Koraća sa Crvenom zvezdom. MVP finala i najbolji strelac turnira.
BRAVO, DŽORDANE! Nvora odmah po osvajanju Kupa u Nišu svojim potezom kupio celu Srbiju!
Crvena zvezda osvojila je novi trofej Kupa Radivoja Koraća, pošto je u finalu ubedljivo savladala Megu -106:84 i šesti put zaredom podigla pehar u Nišu.
Apsolutni junak večeri bio je Džordan Nvora - Amerikanac je ubacio 29 poena, poneo priznanje za MVP-ja finala, a tokom turnira dobio je i nagradu za najboljeg strelca, čime je zaokružio savršeno izdanje!
Kako je preneo "Meridian sport", Nvora je po primanju zlatne medalje istu poklonio malom dečaku sa tribina dvorane Čair.
