Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u finalu Kupa Radivoja Koraća Megu sa 106:84 i tako po šesti put uzastopno osvojila trofej u Nišu.

Heroj pobede Zvezde, kapiten Ognjen Dobrić, ubacio je sedam trojki u finalu, a nakon utakmice je rekao:

- Brojim, brojim… Ovaj je poseban, prvi koji sam osvojio kao kapiten, započeli smo neki novi niz. Lepo je, odličnu utakmicu smo odigrali, odličan turnir i zasluženo uzeli trofej. Značiće mnogo za nastavak sezone, sledi nam još nove borbe, borimo se za plej-of Evrolige, pa ABA liga, domaće prvenstvo… Sledi još mnogo bitnih utakmica, ovo je samo jedan korak ka našim ciljevima - rekao je Dobrić posle trijumfa u finalu i slavlja koje je usledilo.

Imao je problema i sa povredom pre turnira, ali čim je ugledao trofej, dobio je novu snagu i ponovo bio jedan od junaka voljenog kluba.

- Osećam se dobro, kad god sam na terenu, trudim se da ubacim svoje šuteve. Nisam bio iznenađen mnogo, ekipa mi je verovala, dobijao sam lopte, pogađao… To je moj posao i to pokušavam da uradim svakog dana.

O sedam ubačenih trojki u finalu?

- Nisam to bio samo ja, igrači su prepoznali da moramo da učestvujemo svi, da energija mora da dolazi i sa klupe - istakao je Dobrić.

