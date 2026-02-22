Slušaj vest

Crvena zvezda je do trofeja stigla ubedljivom pobedom protiv Mege i tako šesti put zaredom osvojila Kup.

Vlade Đurović je nakon finalne utakmice čestitao treneru crveno-belih.

"Prvo čestitamo Saši Obradoviću i štabu, ali i igračima. Nekima je treći, četvrti, nekima prvi, drugi. Predsednik Drčelić zaslužuje čestitke, to mu je prva titula otkad je tu. Jedan kamen pritiska je otpao, jedna titula je osvojena. Mega me je oduševila, ne samo igrom protiv Partizana, nego i večeras. Da nije Dobrić gađao za tri 7/9, što je najbolje u karijeri... Ali ja sam stalno govorio i ranije da može mnogo bolje, da mi nije jasno kako ne može da nađe šut, jer znam kako je bio dobar u FMP zajedno sa Gudurićem. Ne bi bilo ovako da nije ovako šutirao", rekao je Đurović.

Foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

Poručio je košarkaški stručnjak da mu je žao što finale nije donelo novi duel večitih rivala, a pomenuo je i predstojeću utakmicu crveno-belih u Evroligi. Zvezda će igrati protiv Efesa koji je u polufinalu Kupa Turske izgubio od Bešiktaša koji sa klupe vodi Dušan Alimpijević.

"Svi bismo voleli da je bilo Partizan - Zvezda, neizvesno, drugačije se to slavi... Treba ovo da se zaboravi, sledi Efes u sredu, vrlo teška utakmica. Bilo je mnogo bolje da je Efes dobio i igra finale, ali ovako je bolje za Alimpijevića. Za Zvezdu nije dobro, ima dan odmora više od Zvezde".

