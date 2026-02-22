Slušaj vest

Trener košarkaša Panatinaikosa Ergin Ataman u svom stilu je održao konferenciju za medije nakon osvajanja Kupa Grčke gde su srušili Olimpijakos u finalu 68:79.

Dosta problema za "zelene" u poslednje vreme, do te mere da se pričalo i o otkazu za Ergina Atamana. Međutim, dolazak Najdžela Hejs-Dejivsa za sada se ispostavlja kao pun pogodak budući da je momentalno doneo boljitak, a sebi obezbedio MVP priznanje finalne utakmice.

Ataman je imao šta da kaže na pres konferenciji posle trijumfa i prozvao je novinare zato što su došli u malom broju.

"Da smo izgubili, ovo mesto bi bilo puno novinara. Tokom sezone, dobijao sam mnogo pitanja, sale su bile prepune, ali sada je samo sedam-osam ljudi. Čestitam mojim igračima. Nakon što je Hejs-Dejvis ušao u igru, počeli smo da igramo veoma pametnu i tačnu košarku. Napravili smo neke odlične defanzivne odluke tokom meča i svi su ispunili svoje zahteve 100 odsto. Potpuno smo kontrolisali utakmicu i zaslužili Kup. Igrali smo savršenu košarku", rekao je Ataman.

