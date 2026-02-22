Džered Batler nije bio raspoložen za slavlje, već je rešio da odmori.
NARODNJACI TREŠTE, A BATLER - KOMIRAN! Hit scena iz autobusa sa igračima Zvezde oborila internet: Snimci o kojima bruji Srbija (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde osvojili su prvi trofej ove sezone pošto su u finalu Kupa Radivoja Koraća savladali Megu.
Odličan turnir ostao je iza čete Saše Obradovića, u prvi plan su iskočili MVP Džordan Nvora i kapiten Ognjen Dobrić, ali i Džered Batler i to ne zbog onoga što je uradio na terenu, već zbog situacije iz autobusa.
Crvena zvezda - Mega, foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić
Usledilo je veliko slavlje igrača Zvezde u autobusu posle trofeja, ali to nije puno zanimalo Batlera koji je usred proslave - zaspao!
Fotografije su postale viralne na društvenim mrežama, a Džered Batler očigledno je bio više nego umoran posle napornih izazova. Pogledajte snimak Batlera koji spava u autobusu i saigrača koji mu to ne dozvoljavaju...
