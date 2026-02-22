Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su prvi trofej ove sezone pošto su u finalu Kupa Radivoja Koraća savladali Megu.

Odličan turnir ostao je iza čete Saše Obradovića, u prvi plan su iskočili MVP Džordan Nvora i kapiten Ognjen Dobrić, ali i Džered Batler i to ne zbog onoga što je uradio na terenu, već zbog situacije iz autobusa.

Crvena zvezda - Mega, foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

Usledilo je veliko slavlje igrača Zvezde u autobusu posle trofeja, ali to nije puno zanimalo Batlera koji je usred proslave - zaspao!

Fotografije su postale viralne na društvenim mrežama, a Džered Batler očigledno je bio više nego umoran posle napornih izazova. Pogledajte snimak Batlera koji spava u autobusu i saigrača koji mu to ne dozvoljavaju...

