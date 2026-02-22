Slušaj vest

U noći između subote i nedelje desio se ozbiljan incident u NBA ligi.

Tuča na meču Majamija i Memfisa nešto je o čemu bruji čitava planeta, a situacija je bila veoma ozbiljna. Sve je počelo tokom napada Memfisa kada je Majron Gardner bez potrebe udario s leđa Skotija Pipena Juniora.

Nije prošlo ni desetak sekundi, a na drugom kraju terena - opšti haos! Pipen je ustao, pojurio do Gardnera i tuča je mogla da počne!

Sevale su pesnice, igrači su padali po terenu, a situacija se jedva smirila.

Na kraju je Majami slavio sa 136:120, a susret su obeležili Vigins sa 28 poena i Pauel koji je ubacio 25 kod domaćina, odnosno Džekson sa 28 kod gostiju.

