Nvora je finalnu utakmicu protiv Mege završio sa 29 poena.

"Ovo je prvi put da imam ovakvu ulogu u nečemu poput ovakvog turnira, tako da je veoma važno. Znam da je važno ne samo za nas, već i za naše navijače, tako da je osećaj zaista sjajan", rekao je Džordan Nvora posle utakmice.

"Sjajan, ali kao što sam ranije rekao, nisam bio jedini - ovo je timski uspeh. Dobrić je takođe odigrao fantastičnu utakmicu, imao sam utisak da nije promašio nijedan šut, a kada nam je bio potreban koš, pogodio je. Mogu da nabrajam momke koji su igrali dobro - timski rad", rekao je košarkaš crveno-belih i dodao:

"Želim da igram i želim da pobeđujem, to je ono što hoću da radim. Upravo smo pričali o tome – za četiri dana ponovo igramo u Evroligi, tako da smo srećni zbog ovoga, ali sada moramo da se fokusiramo na ono što sledi i da se spremimo za borbu za plej-of".

Kako je izgledala podrška navijača u Nišu?

"Video sam mlade klince kako nas podržavaju i znam koliko im to znači. Ko zna, možda će neko od njih jednog dana biti sledeća velika zvezda. Lepo je imati njihovu podršku, a i ja mogu da podržim njih kad god mogu, tako da je sjajno".

Tokom ceremonije nakon finala nekoliko puta je morao da se odvoji od saigrača i primi nagradu.

"Nisam razumeo šta pričaju. Znao sam samo kada su izgovorili moje ime, a saigrači su mi govorili 'vrati se', 'idi nazad', 'možeš da se vratiš'. Bilo je zbunjujuće, ali drago mi je što su bili srećni zbog mene. Bio je to baš smešan trenutak".

Ovo je prvi trofej u sezoni za Crvenu zvezdu i prvi za Nvoru otkako je došao u klub sa Malog Kalemegdana.

"Motiviše me. Nikada nisam potpuno zadovoljan ovakvim stvarima. Naravno da sam srećan, ali ima još mnogo toga što možemo da osvojimo. Kao što sam rekao - idemo dalje, fokus na sledeće".

