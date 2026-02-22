Slušaj vest

U nekim državama finala su odigrana u subotu, dok će u preostalim biti odigrana u nedelju.

Crvena zvezda je u subotu pobedila Megu i šesti put zaredom osvojila trofej Kupa Radivoja Koraća.

A, do prvog trofeja u sezoni je stigao i Panatinaikos koji je u finalu za protivnika imao najvećeg rivala, ekipu Olimpijakosa.

Panatinaikos je pobedio rezultatom 79:68, a kontroverzni gazda Dimitris Janakopulos je poslao jasnu poruku pred nastavak sezone.

Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

On je na društvenoj mreži Instagram objavio snimak na kojem se nalazi sam i izgovara sledeće:

"Pivo, cigarete, "Ipad", muzika. Odmah iza tebe doneću prvi trofej, a onda još dva", poručio je Janakopulos i najavio da će Panatinaikos osvojiti prvenstvo Grčke i Evroligu.

