Kao i svake godine jedna nedelja u evropskoj košarci je rezervisana za nacionalne Kupove.
NAJKONTROVERZNIJI ČOVEK EVROLIGE OPET NAPRAVIO HAOS! Janakopulos se oglasio posle pobede protiv najljućeg rivala i poslao BRUTALNU poruku nakon prvog trofeja!
U nekim državama finala su odigrana u subotu, dok će u preostalim biti odigrana u nedelju.
Crvena zvezda je u subotu pobedila Megu i šesti put zaredom osvojila trofej Kupa Radivoja Koraća.
A, do prvog trofeja u sezoni je stigao i Panatinaikos koji je u finalu za protivnika imao najvećeg rivala, ekipu Olimpijakosa.
Panatinaikos je pobedio rezultatom 79:68, a kontroverzni gazda Dimitris Janakopulos je poslao jasnu poruku pred nastavak sezone.
Dimitris Janakopulos Foto: Starsport
On je na društvenoj mreži Instagram objavio snimak na kojem se nalazi sam i izgovara sledeće:
"Pivo, cigarete, "Ipad", muzika. Odmah iza tebe doneću prvi trofej, a onda još dva", poručio je Janakopulos i najavio da će Panatinaikos osvojiti prvenstvo Grčke i Evroligu.
