Poznati američki košarkaš Najdžel Hejs-Dejvis ponovo je prodisao na terenu pošto je svega desetak dana po dolasku u Panatinaikos osvojio prvi trofej za atinskim velikanom.

Doskorašnji košarkaš Finiks Sansa, koji će gledati što pre da zaboravi ružnu epizodu u NBA ligi, osvojio je u subotu uveče Kup Grčke sa Panatinaikosom, pobedom u finalu protiv Olimpijakosa u kojem je stekao zvanje MVP-a.

Ovakav, pomalo neočekivan, rasplet u njegovoj karijeri, uticao je da prekine zid ćutanja i posle osvojenog prvog trofeja sa Panatinaikosom pošalje snažnu poruku svima koji su sumnjali da će se košarkaški oporaviti.

"Podijum u Grčkoj sigurno nije bio na karti za bingo ove godine. Upao sam u talas novca i trenutno more me je dovelo ovde. Onima koji osećaju način — imam mnogo da pozajmim ako vam treba nešto da obrišete te suze.Onima koji imaju šta da kažu - Ne čujem baš dobro od navijanja MVP", napisao je ne Instagramu Hejs-Dejvis, koji nije mogao da izabere bolji put za povratak u evropsku košarku.

Vremena za slavlje ipak neće biti previše pošto PAO već u četvrtak očekuje evroligaški okršaj protiv Pariza u kojem bi Hejs-Dejvis trebalo da debituje, a za nešto manje od dve nedelje sledi im put u Pirej na novi megdan Olimpijakosu.

