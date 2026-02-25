Slušaj vest

Poznati američki košarkaš Najdžel Hejs-Dejvis ponovo je prodisao na terenu pošto je svega desetak dana po dolasku u Panatinaikos osvojio prvi trofej za atinskim velikanom.

Doskorašnji košarkaš Finiks Sansa, koji će gledati što pre da zaboravi ružnu epizodu u NBA ligi, osvojio je u subotu uveče Kup Grčke sa Panatinaikosom, pobedom u finalu protiv Olimpijakosa u kojem je stekao zvanje MVP-a.

Najdžel Hejs-Dejvis u dresu Fenerbahčea Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, STARSPORT/STARSPORT

Ovakav, pomalo neočekivan, rasplet u njegovoj karijeri, uticao je da prekine zid ćutanja i posle osvojenog prvog trofeja sa Panatinaikosom pošalje snažnu poruku svima koji su sumnjali da će se košarkaški oporaviti.

"Podijum u Grčkoj sigurno nije bio na karti za bingo ove godine. Upao sam u talas novca i trenutno more me je dovelo ovde. Onima koji osećaju način — imam mnogo da pozajmim ako vam treba nešto da obrišete te suze.Onima koji imaju šta da kažu - Ne čujem baš dobro od navijanja MVP", napisao je ne Instagramu Hejs-Dejvis, koji nije mogao da izabere bolji put za povratak u evropsku košarku.

Vremena za slavlje ipak neće biti previše pošto PAO već u četvrtak očekuje evroligaški okršaj protiv Pariza u kojem bi Hejs-Dejvis trebalo da debituje, a za nešto manje od dve nedelje sledi im put u Pirej na novi megdan Olimpijakosu.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteEvroligaNEVEROVATNA REAKCIJA! SVI BRUJE O DOLASKU HEJS-DEJVISA U PANATINAIKOS, A ATAMAN NI REČ O TOME! Trener "zelenih" otkrio o čemu razmišlja, a nije ovo pojačanje!
Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos
EvroligaATINA GORI, STIGLO JE BRUTALNO POJAČANJE! BOMBA JE SADA I ZVANIČNO EKSPLODIRALA! MVP je potpisao ugovor sa Panatinaikosom, navijači su u neviđenom transu!
profimedia-1003418587.jpg
EvroligaUZBUNA U EVROLIGI! Otpušteno dobro poznato lice - koji klub će iskoristiti ovu priliku?!
Najdžel Hejs-Dejvis
EvroligaODJEKNULA BOMBA U EVROLIGI! Janakopulos se oglasio usred noći - MVP stiže u PAO! Otkriveni i detalji ugovora: Zarađivaće više od pet miliona godišnje!
Dimitris Janakopulos

 BONUS VIDEO:

Ergin Ataman na utakmici Partizan - Panatinaikos Izvor: Kurir