Najveće pojačanja i promašaj Partizana u isto vreme Džabari Parker, karijeru nastavlju u drugom klubu.
BILO JE I VREME! Džabari Parker napustio Beograd i Partizan? Ovo je njegov novi klub!
Džabari Parker, najveće pojačanja, ali i promašaj Partizana u isto vreme, napustio je Srbiju!
Naime, navodima katalonskih medija, američki as bi trebalo da postane novi član Huventuda i to na pozajmici u trajanju od tri meseca – ili do kraja sezone.
Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©
Podsetimo, Parker je u Partizan došao iz Barselone prošlog leta, dok je u karijeri još nastupao za Boston, Sakramento, Milvoki, Čikago, Vašington…
