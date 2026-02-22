Slušaj vest

Džabari Parker, najveće pojačanja, ali i promašaj Partizana u isto vreme, napustio je Srbiju!

Naime, navodima katalonskih medija, američki as bi trebalo da postane novi član Huventuda i to na pozajmici u trajanju od tri meseca – ili do kraja sezone.

Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Podsetimo, Parker je u Partizan došao iz Barselone prošlog leta, dok je u karijeri još nastupao za Boston, Sakramento, Milvoki, Čikago, Vašington…

