Džabari Parker, najveće pojačanja, ali i promašaj Partizana u isto vreme, napustio je Srbiju!

Naime, navodima katalonskih medija, američki as bi trebalo da postane novi član Huventuda i to na pozajmici u trajanju od tri meseca – ili do kraja sezone.

Podsetimo, Parker je u Partizan došao iz Barselone prošlog leta, dok je u karijeri još nastupao za Boston, Sakramento, Milvoki, Čikago, Vašington…

