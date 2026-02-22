GOLDEN STEJT - DENVER: Jokić na korak od tripl-dabla već u prvom poluvremenu, domaćin šutira kao Golden Stejt
Košarkaši Denvera gostuju Goldent Stejt Voriorsima u nastavku NBA lige.
Denver je trenutno treći na Zapadu sa učinkom 36-21, dok su "Ratnici" osmi sa 29-27.
Utakmica se igra u "Čejs" centru u San Francisku od 21.30 po srpskom vremenu.
Denver ima isti broj poraza kao četvrtoplasirani Hjuston i petoplasirani LA Lejkersi, ali ima dve pobede više.
Tok utakmice
1. četvrtina
Jokić, Marej, Braun, Strover i Džonson su počeli za ekipu Denvera.
Hoford, Mondi, Santos, Leton i Spenser su starteri GS. Stef Kari je duže odsutan zbog povrede.
Neverovatan start Nikole Jokića. Za četiri minuta je upisao čak pet asistencija.
Nastavlja Jokić u istom ritmu, stiže do šeste asistencije posle nešto više od pet minuta igre. Jokić ima i jedan skok, a trenutno je bez poena.
Jokić je do prvog poena stigao u 8. minutu za rezultat 22:19 za Golden Stejt. Ima već sedam asistencija, kao i tri skoka.
Posle prve četvrtine Jokić je upisao sedam poena, ali ima katastrofalan šut 2/9. Ipak, ima po osam asistencija i skokova, pa je blizu tripl-dabla. Jokić ima i dve osvojene lopte, kao i jednu izgubljenu. Na parketu je proveo svih 12 minuta.
Golden Stejt vodi 39:27 posle prve četvrtine.
2. četvrtina
Domaćin drži visoku prednost na startu druge četvrtine - 45:37 posle 15 minuta igre.
Vratio se Jokić u igru posle sedam minuta igre.
I već je na korak od dabl-dabl učinka. Upisao je 16 poena, ali uz skroman procenat šuta 5/13. Ima i 12 skokova, od toga četiri u fazi napada. Do sada je upisao devet asistencija, tako da mu nedostaje jedna za tripl-dabl. Ima i dve osvojene lopte za 17 minuta u igri.