Košarkaši Oklahome pobedili su večeras na svom terenu Klivlend sa 121:113 (40:25, 24:30, 25:31, 32:27), čime su prekinuli niz od sedam vezanih trijumfa gostiju u NBA ligi.

Najefikasniji u domaćoj ekipi bio je Ajzea Džo sa 22 poena, uz tri asistencije, Kejson Volas je zabeležio dabl-dabl učinak sa 20 poena i 10 asistencija, uz četiri skoka, dok je Čet Holmgren upisao 17 poena i 15 skokova.

Srpski košarkaš Nikola Topić za pobedničku ekipu postigao je dva poena, uz tri asistencije i dva skoka.

U ekipi Klivlenda po 20 poena postigli su Džejms Harden (devet asistencija i pet skokova), Donovan Mičel (sedam skokova i pet asistencija) i Sem Meril (tri skoka).

Oklahoma na prvom mestu Zapadne konferencije ima 44 pobede i 14 poraza, a Klivlend na četvrtom mestu Istočne konferencije ima skor 36/22.

Nikola Topić u sezoni 2025/26 Foto: William Purnell / Getty images / Profimedia

Sledeći meč Oklahoma igra na gostovanju protiv Toronta, a Klivlend dočekuje Njujork Nikse.

