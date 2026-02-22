Slušaj vest

Srpski košarkaš Nikola Topić našao se u neprijatnoj situaciji tokom meča Oklahoma - Klvilend.

Na njega je tokom druge četvrtine nasrnuo nemački reprezentativac Denis Šruder.

Nikola Topić u sezoni 2025/26 Foto: William Purnell / Getty images / Profimedia

 Prilikom napada Klivlenda, Topić je u skoku nehotice zakačio Šrudera po licu.

Šruder je na to odmah reagovao i uneo se Srbinu u lice. Međutim, odmah je i odustao od svoje namere, očigledno svestan da je u pitanju 18-godišnji košarkaš, koji je pri tom do nedavno vodio bitku i pobedio rak testisa.

Topić je na parketu proveo skoro osam minuta i imao učinak od dva poena, tri asistencije i dva skoka.

