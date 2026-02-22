Šruder se posle faula uneo Srbinu u lice
Košarka
ŠRUDER HTEO DA BIJE TOPIĆA: Nemac nasrnuo na mladog srpskog košarkaša! Uneo mu se u lice, a onda...
Slušaj vest
Srpski košarkaš Nikola Topić našao se u neprijatnoj situaciji tokom meča Oklahoma - Klvilend.
Na njega je tokom druge četvrtine nasrnuo nemački reprezentativac Denis Šruder.
Nikola Topić u sezoni 2025/26 Foto: William Purnell / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Prilikom napada Klivlenda, Topić je u skoku nehotice zakačio Šrudera po licu.
Šruder je na to odmah reagovao i uneo se Srbinu u lice. Međutim, odmah je i odustao od svoje namere, očigledno svestan da je u pitanju 18-godišnji košarkaš, koji je pri tom do nedavno vodio bitku i pobedio rak testisa.
Topić je na parketu proveo skoro osam minuta i imao učinak od dva poena, tri asistencije i dva skoka.
Reaguj
Komentariši