Vraća se plejmejker Partizana!
OTKRIVENO! Evo kada se Karlik Džons vraća na teren, Grobari ga čekaju kao ozeblo sunce!
Navijači Partizana sa velikim iščekivanjem prate vesti o povratku Karlika Džonsa na parket.
Jedan od najboljih košarkaša Partizana se sada javio na Instagramu i faktički je jednom rečenicom obradovao sve navijače crno-belih, jer je otkrio kada će zaigrati:
- Vidimo se svi 25. - napisao je samo na Instagramu kratko Karlik Džons.
