Navijači Partizana sa velikim iščekivanjem prate vesti o povratku Karlika Džonsa na parket.

Jedan od najboljih košarkaša Partizana se sada javio na Instagramu i faktički je jednom rečenicom obradovao sve navijače crno-belih, jer je otkrio kada će zaigrati:

Karlik Džons povreda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Vidimo se svi 25. - napisao je samo na Instagramu kratko Karlik Džons.

