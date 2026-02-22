Slušaj vest

Dvoje srpskih navijača izbačeno je sa utakmice NBA lige Golden Stejt - Denver, koja se igra u noći između nedelje i ponedeljka po našem vremenu.

Portland - Denver, Nikola Jokić Foto: Soobum Im / Getty images / Profimedia

 Kamere su u jednom trenutku prikazale devojku i momka kako su razvili srpsku zastavu na tribini, a zatim i kako im užurbano prilazi obezbeđenje i pokazuje da napuste tribinu.

Nije poznato da li je neki drugi razlog u pitanju za ovakav potez obezbeđenja utakmice.

