Dvoje srpskih navijača izbačeno je sa utakmice NBA lige Golden Stejt - Denver, koja se igra u noći između nedelje i ponedeljka po našem vremenu.

1/5 Vidi galeriju Portland - Denver, Nikola Jokić Foto: Soobum Im / Getty images / Profimedia

Kamere su u jednom trenutku prikazale devojku i momka kako su razvili srpsku zastavu na tribini, a zatim i kako im užurbano prilazi obezbeđenje i pokazuje da napuste tribinu.

Nije poznato da li je neki drugi razlog u pitanju za ovakav potez obezbeđenja utakmice.