"Osećam se užasno. Slušajte, pre svega – Fenerbahče je lider i aktuelni šampion Evrolige. Znamo da su sjajan tim sa odličnim trenerom. Poštujemo sve to zaista mnogo. Ali, ja ovo više ne mogu da prihvatam. Svi će reći ‘ali treneru, bilo je 17 razlike“. U prvom poluvremenu šutnuli smo šest slobodnih bacanja, u drugom osam. Oni su imali preko 30! Mom igraču Dotsonu sviran je treći faul, to ga je izbacilo iz utakmice. Džonu Metjuza takođe. Ko da igra umesto njih? Oni su bolji tim i čestitam im, ali pustite nas da igramo! Ne moram da budem trener da bih ovo primetio, vidi se i sa tribina! Dešava se po ko zna koji put", rekao je ogorčeni trener Bešiktaša.