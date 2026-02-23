Slušaj vest

Nakon impresivnih brojki i rekorda koje je beležio u prethodnim sezonama, mislili smo da "bolje ne može", ali Somborac nas je ponovo razuverio. U njegovom slučaju - nebo je granica!

U porazu od Golden Stejta Nikola Jokić je zabeležio 185. tripl-dabl u karijeri, i to kakav...

Nikola Jokić na meču protiv Golden Stejta

Meč je završio sa 35 poena, 20 skokova i 12 asistencija, uz tri ukradene lopte i dve blokade!

Nikola je čak devet puta u karijeri upisao tripl-dabl 30/20/10, a svi ostali igrači u poslednjih pola veka zajedno imaju samo šest.

Međutim ni to nije sve. Nikola je rekordni 81. put stigao do tripl-dabla pre početka poslednje deonice. Niko u istoriji NBA lige nije ostvario više trpl-dablova od čudesnog Somborca za samo tri četvrtine.

Jokić je na dobrom putu da postane i apsolutni rekorder lige po broju tripl-dablova. Trenutno je na drugom mestu sa 185 i ispred njega je samo bivši saigrač Rasel Vestbruk sa 207.