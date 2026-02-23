Bio je u sjajnom naletu, potpisao novi ugovor sa Vizardsima, a onda doživeo neugodnu povredu.
nema sreće
SRBIN POTPISAO UGOVOR KARIJERE, PA DOŽIVEO VELIKI PEH! Povredio se Tristan Vukčević!
Slušaj vest
Reprezentativac Srbije i košarkaš Vašingtona Tristan Vukčević zbog povrede desne šake propustio je okršaj sa Hornetsima.
Na poslednjim mečevima pružao je sjajne partije, potpisao i novi trogodišnji ugovor sa Vizardsima vredan 9.000.000 dolara, a onda doživeo neverovatan peh.
Tristan Vukčević, sezona 2025/26 Foto: Tony Gutierrez/AP, John McDonnell/FR172064 AP
Vidi galeriju
Na meču protiv Indijane povredio je desnu šaku, pa nije bio u sastavu za meč protiv Šarlota.
Hornetsi su savladali Vašington rezultatom 129:112, a najzaslužniji za trijumf bio je Lamelo Bol koji je postavio lični rekord sa 10 pogođenih trojki (10/15). Meč je na kraju završio sa 37 poena.
Pratili su ga Kon Knupel sa 28 i Brendon Miler sa 22 poena.
U poraženom timu najefikasniji bio je Bilal Kulibali sa 17 poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Reaguj
Komentariši