Reprezentativac Srbije i košarkaš Vašingtona Tristan Vukčević zbog povrede desne šake propustio je okršaj sa Hornetsima.

Na poslednjim mečevima pružao je sjajne partije, potpisao i novi trogodišnji ugovor sa Vizardsima vredan 9.000.000 dolara, a onda doživeo neverovatan peh.

Tristan Vukčević, sezona 2025/26 Foto: Tony Gutierrez/AP, John McDonnell/FR172064 AP

Na meču protiv Indijane povredio je desnu šaku, pa nije bio u sastavu za meč protiv Šarlota.

Hornetsi su savladali Vašington rezultatom 129:112, a najzaslužniji za trijumf bio je Lamelo Bol koji je postavio lični rekord sa 10 pogođenih trojki (10/15). Meč je na kraju završio sa 37 poena.

Pratili su ga Kon Knupel sa 28 i Brendon Miler sa 22 poena.

U poraženom timu najefikasniji bio je Bilal Kulibali sa 17 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

