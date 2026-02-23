Slušaj vest

Reprezentativac Srbije i košarkaš Vašingtona Tristan Vukčević zbog povrede desne šake propustio je okršaj sa Hornetsima.

Na poslednjim mečevima pružao je sjajne partije, potpisao i novi trogodišnji ugovor sa Vizardsima vredan 9.000.000 dolara, a onda doživeo neverovatan peh.

Na meču protiv Indijane povredio je desnu šaku, pa nije bio u sastavu za meč protiv Šarlota.

Hornetsi su savladali Vašington rezultatom 129:112, a najzaslužniji za trijumf bio je Lamelo Bol koji je postavio lični rekord sa 10 pogođenih trojki (10/15). Meč je na kraju završio sa 37 poena.

Pratili su ga Kon Knupel sa 28 i Brendon Miler sa 22 poena.

U poraženom timu najefikasniji bio je Bilal Kulibali sa 17 poena.

