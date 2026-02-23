Idealan poklon za rođendan dobio je sjajni srpski stručnjak.
SRBIN POBEDOM PROSLAVIO 47. ROĐENDAN! Još jedan ubedljiv trijumf Darkovog Toronta!
Srpski trener Darko Rajaković pobedom je proslavio svoj 47. rođendan.
Darko Rajaković Foto: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Michael Chisholm / Getty images / Profimedia
Košarkaši Toronta deklasirali su Milvoki Bakse 122:94 i tako ulepšali rođendansko slavlje svom treneru.
Najzaslužniji za trijumf bio je Imanuel Kvikli sa 32 poena i devet asistencija, Brendon Ingram je dodao 22 poena, a Džamal Šid 12.
U ekipi Milvokija, koja je pretrpela drugi poraz u poslednjih osam utakmica, Kevin Porter imao je 21 poen i 10 asistencija, Rajan Rolins 21 poen i devet skokova, a Kem Tomas 15 poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
