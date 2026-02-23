Slušaj vest

Srpski trener Darko Rajaković pobedom je proslavio svoj 47. rođendan.

Darko Rajaković Foto: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Michael Chisholm / Getty images / Profimedia

Košarkaši Toronta deklasirali su Milvoki Bakse 122:94 i tako ulepšali rođendansko slavlje svom treneru.

Najzaslužniji za trijumf bio je Imanuel Kvikli sa 32 poena i devet asistencija, Brendon Ingram je dodao 22 poena, a Džamal Šid 12.

U ekipi Milvokija, koja je pretrpela drugi poraz u poslednjih osam utakmica, Kevin Porter imao je 21 poen i 10 asistencija, Rajan Rolins 21 poen i devet skokova, a Kem Tomas 15 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaSRBIN POTPISAO UGOVOR KARIJERE, PA DOŽIVEO VELIKI PEH! Povredio se Tristan Vukčević!
Tristan Vukčević
KošarkaAMERI U TOTALNOJ NEVERICI - JOKIĆ NE PRESTAJE DA POMERA GRANICE! Dobro protrljajte oči i pogledajte ovo - isplivao neverovatan podatak o Srbinu!
Nikola Jokić
KošarkaSELEKTORU SRBIJE PAO MRAK NA OČI! Alimpijević nasrnuo na sudije posle poraza u finalu Kupa: Ovo više nije prihvatljivo - osećam se užasno! (VIDEO)
Dušan Alimpijević
KošarkaPA, OVO JE ZA KOŠARKAŠKE UDŽBENIKE! Nikola Topić novom asistencijom oduševio Amere - Srbin jednim potezom oduševio sve!
profimedia-1077445730.jpg

Nikola Topić Izvor: Društvene mreže