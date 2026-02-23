Slušaj vest

Najbolji košarkaš današnjice, superstar Denvera Nikola Jokić, ozbiljno je zabrinut jer je njegov tim ove sezone doživeo veliki broj poraza zbog katastrofalne igre u završnicama.

Denver je u nedelju neočekivano poražen na gostovanju od Golden Stejta 128:117, koji nije mogao da računa na svoje najveće zvezde - Stefa Karija, Batlera, Grina, Porzingisa...

Nikola Jokić na meču protiv Golden Stejta Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA

Jokić je meč završio sa impresivnim tripl-dablom (35 poena, 20 skokova, 12 aisistencija), ali to nije pomoglo Nagetsima da zabeleže pobedu.

Kriminalna igra u poslednjoj deonici skupo je koštala tim iz Kolorada.

Nakon meča Jokić nije krio nezadovoljstvo.

"Naravno da sam zabrinut, jer gubimo utakmice i ne uspevamo da kreiramo otvorene šuteve. To je nešto što moramo da promenimo i nadam se da ćemo biti bolji. Ne znam tačno u čemu je problem, ali moramo da ga rešimo", rekao je vidno razočarani srpski košarkaš.

Ne propustiteKošarkaAMERI U TOTALNOJ NEVERICI - JOKIĆ NE PRESTAJE DA POMERA GRANICE! Dobro protrljajte oči i pogledajte ovo - isplivao neverovatan podatak o Srbinu!
Nikola Jokić
KošarkaSRBIN POBEDOM PROSLAVIO 47. ROĐENDAN! Još jedan ubedljiv trijumf Darkovog Toronta!
Darko Rajaković
KošarkaSRBIN POTPISAO UGOVOR KARIJERE, PA DOŽIVEO VELIKI PEH! Povredio se Tristan Vukčević!
Tristan Vukčević
KošarkaSELEKTORU SRBIJE PAO MRAK NA OČI! Alimpijević nasrnuo na sudije posle poraza u finalu Kupa: Ovo više nije prihvatljivo - osećam se užasno! (VIDEO)
Dušan Alimpijević

Nikola Topić Izvor: Društvene mreže