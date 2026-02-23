Slušaj vest

Najbolji košarkaš današnjice, superstar Denvera Nikola Jokić, ozbiljno je zabrinut jer je njegov tim ove sezone doživeo veliki broj poraza zbog katastrofalne igre u završnicama.

Denver je u nedelju neočekivano poražen na gostovanju od Golden Stejta 128:117, koji nije mogao da računa na svoje najveće zvezde - Stefa Karija, Batlera, Grina, Porzingisa...

Nikola Jokić na meču protiv Golden Stejta

Jokić je meč završio sa impresivnim tripl-dablom (35 poena, 20 skokova, 12 aisistencija), ali to nije pomoglo Nagetsima da zabeleže pobedu.

Kriminalna igra u poslednjoj deonici skupo je koštala tim iz Kolorada.

Nakon meča Jokić nije krio nezadovoljstvo.

"Naravno da sam zabrinut, jer gubimo utakmice i ne uspevamo da kreiramo otvorene šuteve. To je nešto što moramo da promenimo i nadam se da ćemo biti bolji. Ne znam tačno u čemu je problem, ali moramo da ga rešimo", rekao je vidno razočarani srpski košarkaš.