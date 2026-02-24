Slušaj vest

Burna rasprava viđena je u nedelju u studiju američkog "ESPN" pred utakmicu Golden Stejt - Denver.

Čarls Barkli je odlučio da isprovocira svog kolegu i prijatelja Šekila O'Nila, pa je u jednom momentu konstatovao da bi ga Nikola Jokić "isprašio" u direktnom duelu, što se legendarnom centru Lejkersa nimalo nije dopalo.

"Prvo morate da ga naterate da igra odbranu, sjajan je igrač, oni bi me naterali da igramo jedan na jedan... Dominira, vidimo koliko tripl-dablova ima sada i još je sad zdrav. Ali, morate jedino da ga naterate da igra odbranu. Nikome me nije pobedio u duelu, samo Hakim Olajdžuvon", naglasio je vidno iznervirani O'Nil.

Vrištali su od smeha Barkli, Erni Džonson i Keni Smit, dok je Šek pokušavao da ubedi gledaoce da Nikola ne bi imao šanse protiv njega.

I sam Šek se u jednom momentu nasmejao i odbrusio Barkliju.

"Poenta je sledeća, neću da slušam s**** od čoveka koji je jednom stigao do finala".

Nakon zanimljive rasprave usledila je još jedna impresivna partija Nikole Jokića. U porazu od Golden Stejta srpski centar je zabeležio 35 poena, 20 skokova i 12 asistencija.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču protiv Golden Stejta Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA