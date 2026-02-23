Preminula je Kara Brekston, bivša košarkašica i dvostruka šampionka WNBA, u tragičnoj saobraćajnoj nesreći u Atlanti.
TRAGEDIJA! Preminula čuvena sportiskinja (43) u stravničnoj saobraćajnoj nesreći
Potresne vesti iz Amerike. Kako javljaju tamošnji mediji preminula Kara Brekston, bivša američka profesionalna košarkašica i dvostruka šampionka WNBA lige. Bila je 43 godine.
Prema dostupnim informacijama, Brakston je nastradala u stavičnoj saobraćajnoj nesreći u Atlanti (SAD), ali zvanični uzrok smrti još nije potvrđen od strane nadležnih.
"Sa velikom tukom oplakujemo smrt dvostruke šampionke WNBA, Kare Brekston. Naše misli su u ovom trenutku sa njenom porodicom, prijateljima i bivšim saigračicama", saopštila je WNBA liga.
