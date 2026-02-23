Slušaj vest

Košarkaši Bostona pobedili su Los Anđeles Lejkerse 111:89 i ostvarili osmu pobedu u poslednjih devet utakmica.

Seltikse su predvodili Džejlen Braun sa 32 poena, osam skokova i sedam asistencija i Pejton Pričard sa 30 poena, od kojih šest trojki iz devet pokušaja, uz osam asistencija i četiri skoka. Derik Vajt dodao je 12 poena i osam asistencija.

U ekipi Lejkersa Luka Dončić postigao je 25 poena, a Lebron Džejms 20 poena i premašio je brojku od 43.000 poena u karijeri.

Džejms je odigrao i 1.600 utakmicu regularnog dela lige i priključio se rekorderu iz Seltiksa Robertu Perišu koji je svojevremeno odigrao 1.611.

Ostin Rivs dodao je 15 poena i sedam skokova, a Luk Kenard devet poena za ekipu iz Los Anđelesa.

Lejkersi su tokom poluvremena svečanom ceremonijom odali počast legendarnom treneru Petu Rajliju za doprinos klubu, a ispred dvorane otkrili su njegovu bronzanu statuu. On je u dve decenije sa Lejkersima osvojio šest titula.