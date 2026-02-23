KARI DOBIO PAS OD JOKIĆA - KOMENTATORI VRŠTALI OD SMEHA! Srbin izveo jedno od najgorih dodavanja u karijeri, usledila urnebesna reakcija slavnog Amera!
Jedna urnebesna scena viđena je na meču između Golden Stejta i Denvera.
Denver je doživeo šokantan poraz od desetkovanih Voriorsa, uprkos sjajnoj partiji Nikole Jokića koji je meč završio sa monstruoznim tripl-dabl učinkom.
Srbin je upisao 35 poena, 20 skokova i 12 asistencija, ali ni to nije bilo dovoljno da tim iz Kolorada zabeleži trijumf protiv raspoloženog domaćina.
Pored maistralnih poteza, na koje nas je Nikola navikao, viđena je i jedna nesvakidašnja greška čudesnog Somborca.
Jokić je na ovom meču napravio jedno od najgorih dodavanja u svojoj karijeri.
Naime, hteo je brzo da izvede loptu ispod koša, čekao je Mareja da se otvori, a onda napravio veliku grešku. Bacio je loptu i ona je završila u rukama Stefa Karija, koji je zbog povrede u civilu sa klupe pratio meč.
Sjajni šuter rešio je malo da se našali na Jokićev račun. Ustao je sa klupe, uzeo loptu i namestio se za šut.
Njegov potez nasmejao je publiku i američke komentatore koji su prenosili ovaj meč.
Pogledajte kako je to izgledalo: