Jedna urnebesna scena viđena je na meču između Golden Stejta i Denvera.

Denver je doživeo šokantan poraz od desetkovanih Voriorsa, uprkos sjajnoj partiji Nikole Jokića koji je meč završio sa monstruoznim tripl-dabl učinkom.

Srbin je upisao 35 poena, 20 skokova i 12 asistencija, ali ni to nije bilo dovoljno da tim iz Kolorada zabeleži trijumf protiv raspoloženog domaćina.

Pored maistralnih poteza, na koje nas je Nikola navikao, viđena je i jedna nesvakidašnja greška čudesnog Somborca.

Jokić je na ovom meču napravio jedno od najgorih dodavanja u svojoj karijeri.

Naime, hteo je brzo da izvede loptu ispod koša, čekao je Mareja da se otvori, a onda napravio veliku grešku. Bacio je loptu i ona je završila u rukama Stefa Karija, koji je zbog povrede u civilu sa klupe pratio meč.

Sjajni šuter rešio je malo da se našali na Jokićev račun. Ustao je sa klupe, uzeo loptu i namestio se za šut.

Njegov potez nasmejao je publiku i američke komentatore koji su prenosili ovaj meč.

