Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan danas je zvanično potvrdio da će Dilan Osetkovski ostati u ekipi.

Saga je konačno završena, suspenzija zbog kršenja antidoping pravila je ukinuta i krilni centar se vraća u tim Đoana Panjaroje.

"Dilan Osetkovski će ponovo igrati za Partizan Mozzart Bet. Pravni zastupnici igrača su isposlovali privremenu meru po kojoj je suspenzija ukinuta, što je potvrđeno i od strane FIBA. Praktično, to znači da više ne postoje prepreke i da Dilan Osetkovski može da igra za Partizan. Kada je čitav slučaj u pitanju, interesi crno-belih su u potpunosti pravno zaštićeni", stoji u objavi kuba iz Humske.

Podsetimo, na dan meča protiv Reala iz Madrida u Evroligi stigla je suspenzija za Dilana Osetkovskog od strane španske antidoping agencije zbog slučaja korišćenja marihuane iz 2023. godine, pa je raskinut njegov ugovor sa Partizanom.

1/11 Vidi galeriju Dilan Osetkovski u dresu Partizana Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Njegov agent Miodrag Miško Ražnatović je ekspresno reagovao. Uspeo je da obezbedi privremeno ukidanje kazne, a sada je stigla i konačna potvrda, suspenzija je potpuno povučena.

Zbog pravnih okolnosti morao je da se potpiše novi ugovor, a saradnja je dogovorena do kraja naredne sezone.

Očekuje se da Osetkovski bude u sastavu već za gostovanje Fenerbahčeu u Istanbulu 25. februara.