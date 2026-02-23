SAGA JE KONAČNO ZAVRŠENA! Oglasio se Partizan i otkrio šta će biti sa Osetkovskim posle haosa oko dopinga i suspenzije!
Košarkaški klub Partizan danas je zvanično potvrdio da će Dilan Osetkovski ostati u ekipi.
Saga je konačno završena, suspenzija zbog kršenja antidoping pravila je ukinuta i krilni centar se vraća u tim Đoana Panjaroje.
"Dilan Osetkovski će ponovo igrati za Partizan Mozzart Bet. Pravni zastupnici igrača su isposlovali privremenu meru po kojoj je suspenzija ukinuta, što je potvrđeno i od strane FIBA. Praktično, to znači da više ne postoje prepreke i da Dilan Osetkovski može da igra za Partizan. Kada je čitav slučaj u pitanju, interesi crno-belih su u potpunosti pravno zaštićeni", stoji u objavi kuba iz Humske.
Podsetimo, na dan meča protiv Reala iz Madrida u Evroligi stigla je suspenzija za Dilana Osetkovskog od strane španske antidoping agencije zbog slučaja korišćenja marihuane iz 2023. godine, pa je raskinut njegov ugovor sa Partizanom.
Njegov agent Miodrag Miško Ražnatović je ekspresno reagovao. Uspeo je da obezbedi privremeno ukidanje kazne, a sada je stigla i konačna potvrda, suspenzija je potpuno povučena.
Zbog pravnih okolnosti morao je da se potpiše novi ugovor, a saradnja je dogovorena do kraja naredne sezone.
Očekuje se da Osetkovski bude u sastavu već za gostovanje Fenerbahčeu u Istanbulu 25. februara.