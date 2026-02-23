Slušaj vest

Los Anđeles Lejkersi su poraženi od Boston Seltiksa rezultatom 111:89. Dončić je tu utakmicu završio sa 25 poena, uz pet skokova i tri asistencije.

Nakon utakmice je Slovenac poručio da bi on i saigrači trebalo da igraju bolju ofanzivu.

"Igrali su veoma čvrsto i agresivno. Moramo da budemo bolji u napadu. Postići samo 89 poena nije u našem stilu", rekao je Dončić.

1/6 Vidi galeriju Četvrtfinale NBA kupa, Lejkersi - San Antonio Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

Bilo je tokom meča tenzija, a nervoza je Lejkersima donela tehničke greške Ostina Rivsa, Markusa Smarta i trenera Džej-Džeja Redika.

"Ne znam baš kako da odgovorim na to pitanje... ali iznenađen sam što nisam ja taj koji je dobio tehničku", poručio je Luka Dončić.

Bonus video: