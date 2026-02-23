Slušaj vest

Košarkaš Finiksa Dilon Bruks odsustvovaće sa terena od četiri do šest nedelja zbog preloma leve šake, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

NBA Ol-star 2025/26 Foto: Printskrin, RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

 Bruks (30) je prelom šake doživeo u utakmici protiv Orlanda, koja je bila odigrana u noći između subote i nedelje.

Kanadski bek ove sezone u proseku beleži 20,9 poena, 3,7 skokova i 1,8 asistencija za ekipu Sansa.

Finiks je sedmi na tabeli Zapadne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) sa 33 pobede i 25 poraza.

Ne propustiteKošarka"IZNENAĐEN SAM ŠTO NISU MENI..." Dončić ostao zatečen posle pitanja novinara: Ne znam kako da odgovorim na to
Luka Dončić
KošarkaKARI DOBIO PAS OD JOKIĆA - KOMENTATORI VRŠTALI OD SMEHA! Srbin izveo jedno od najgorih dodavanja u karijeri, usledila urnebesna reakcija slavnog Amera!
Nikola Jokić i Stef Kari
KošarkaNBA KLASIK PRIPAO SELTIKSIMA! Boston razbio Lejkerse i Lebronu pokvario slavlje! (VIDEO)
Lebron Džejms
KošarkaJOKIĆ PRIZNAO DA JE OZBILJNO ZABRINUT: Ne znam u čemu je problem! (VIDEO)
Nikola Jokić

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets