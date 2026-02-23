Finiks je sedmi na tabeli Zapadne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) sa 33 pobede i 25 poraza
TEŽAK UDARAC ZA FINIKS: Dilon Bruks van terena od četiri do šest nedelja zbog preloma šake
Košarkaš Finiksa Dilon Bruks odsustvovaće sa terena od četiri do šest nedelja zbog preloma leve šake, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).
Bruks (30) je prelom šake doživeo u utakmici protiv Orlanda, koja je bila odigrana u noći između subote i nedelje.
Kanadski bek ove sezone u proseku beleži 20,9 poena, 3,7 skokova i 1,8 asistencija za ekipu Sansa.
Finiks je sedmi na tabeli Zapadne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) sa 33 pobede i 25 poraza.
