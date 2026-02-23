Slušaj vest

Dok čitava Srbija čeka konačnu odluku Andreja Stojakovića, da li će zaigrati za Orlove, sin slavnog Peđe Stojakovića objavio je fotografiju sa srpskom zastavom.

1/10 Vidi galeriju Andrej Stojaković u dresu Ilinoisa Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Stojaković, član Univerziteta Ilinois, objavio je fotografiju sa srpskim košarkašem Mihailom Petrovićem, kome je danas rođendan. Njih dvojica su pozirali sa srpskom trobojkom, a Andrej mu je na taj način čestitao ovaj divan dan.

Andrej Stojaković, Mihailo Petrović Foto: Instagram

Andrej Stojaković sa velikim uspehom gradi karijeru u SAD, pa je već na radaru NBA ligaša.

Ali ono što najviše interesuje ljubitelje košarke sa naših prostora, jeste za koju reprezentaciju će se opredeliti. Andrej može da nastupi za Srbiju, zemlju porekla njegovog oca, Grčku, zemlju porekla njegove majke Aleke, kao i Ameriku, zemlju u kojoj je rođen.

Možda je i ovaj potez sa zastavom jedan od signala. Ostaje da se vidi.