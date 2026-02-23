Slušaj vest

Košarkaš Partizana Džabari Parker napustiće crno-bele i preseliti se u redove Huventuda.

Džabari Parker je i definitivno pozajmljen Huventudu, o čemu se nezvanično pričalo prethodnih dana, a kako Mozzart Sport saznaje, klub iz Badalone preuzeo je deo plate američkog košarkaša.

Partizan se, dakle, rešio košarkaša na koga odavno ne računa – poslednji meč odigrao je još 9. januara u Evroligi protiv Barselone, nije čak ni trenirao sa timom, iz koga je potpuno odstranjen u poslednje vreme, kao i makar dela ogromne plate.

Parker će dobiti priliku da igra do kraja sezone, a Huventud je zaigrao hazarderski i videćemo da li će i šta dobiti od ćudljivog krilnog centra. Od toga će verovatno zavisiti i Parkerova sudbina u narednoj sezoni, za koju ga ugovor veže sa crno-belima.

