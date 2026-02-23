Džabari Parker u Huventudu - deetalji dogovora su poznati.
kraj
"IDI, IDI NE MISLI NA MENE"! Poznati svi detalji transfera Džabarija Parkera - napušta Partizan!
Slušaj vest
Džabari Parker je i definitivno pozajmljen Huventudu, o čemu se nezvanično pričalo prethodnih dana, a kako Mozzart Sport saznaje, klub iz Badalone preuzeo je deo plate američkog košarkaša.
Džabari Parker Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Screenshot, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Partizan se, dakle, rešio košarkaša na koga odavno ne računa – poslednji meč odigrao je još 9. januara u Evroligi protiv Barselone, nije čak ni trenirao sa timom, iz koga je potpuno odstranjen u poslednje vreme, kao i makar dela ogromne plate.
Parker će dobiti priliku da igra do kraja sezone, a Huventud je zaigrao hazarderski i videćemo da li će i šta dobiti od ćudljivog krilnog centra. Od toga će verovatno zavisiti i Parkerova sudbina u narednoj sezoni, za koju ga ugovor veže sa crno-belima.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši