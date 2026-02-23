Slušaj vest

Košarkaš Partizana Džabari Parker napustiće crno-bele i preseliti se u redove Huventuda.

Džabari Parker je i definitivno pozajmljen Huventudu, o čemu se nezvanično pričalo prethodnih dana, a kako Mozzart Sport saznaje, klub iz Badalone preuzeo je deo plate američkog košarkaša.

Džabari Parker Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Screenshot, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Partizan se, dakle, rešio košarkaša na koga odavno ne računa – poslednji meč odigrao je još 9. januara u Evroligi protiv Barselone, nije čak ni trenirao sa timom, iz koga je potpuno odstranjen u poslednje vreme, kao i makar dela ogromne plate.

Parker će dobiti priliku da igra do kraja sezone, a Huventud je zaigrao hazarderski i videćemo da li će i šta dobiti od ćudljivog krilnog centra. Od toga će verovatno zavisiti i Parkerova sudbina u narednoj sezoni, za koju ga ugovor veže sa crno-belima.

Ne propustiteKošarkaBILO JE I VREME! Džabari Parker napustio Beograd i Partizan? Ovo je njegov novi klub!
Džabari Parker
EvroligaDOSTA MU JE SVEGA! Oglasio se Miško Ražnatović i stavio konačnu tačku!
FMP_v_Mega-A00790.JPG
KošarkaOBJAVA SINA LEGENDARNOG SRBINA ODUŠEVILA NACIJU: Dok čekamo da izabere između Srbije, Grčke i Amerike, objavio fotografiju sa trobojkom
Andrej Stojaković
TenisPORAZ NA STARTU: Lajović eliminisan u prvom kolu turnira u Santijagu
profimedia0886231211.jpg

BONUS VIDEO:

Džabari Parker neće da skoči na loptu Izvor: Printscreen/Arena sport