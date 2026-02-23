Slušaj vest

Muška seniorska košarkaška reprezentacija Srbije okupila se uoči utakmica u FIBA februarsko-martovskom kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.

Košarkaška reprezentacija Srbije 2026 Foto: KSS

 Našu selekciju očekuje dvomeč sa selekcijom Turske, koju sa klupe predvodi Ergin Ataman, – 27. februara od 19.00 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu i 2. marta u Istanbulu.

Selektor Dušan Alimpijević i njegovi izabranici obratiće se medijima na otvorenom treningu koji je zakazan za utorak, 24. februar.

Srbija je u novembarskom prozoru ostvarila pobede protiv reprezentacija Švajcarske i Bosne i Hercegovine, kao i selekcija Turske koja takođe ima maksimalan učinak.

Alimpijević izjava o mečevima Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić