SPARSI GAZE SVE PRED SOBOM - DEVETA U NIZU! San Antonio srušio najbolji tim u ligi! Monstruozan dabl-dabl nezaustavljivog Viktora Vembanjame! (VIDEO)
Košarkaši San Antonija pobedili su Detroit 114:103 i tako stigli do devete uzastopne pobede.
U ekipi San Antonija Devin Vasel postigao je 28 poena, Viktor Vembanjama dodao je 21 poen, 17 skokova, šest blokada i četiri asistencije, a Džulijan Šampeni 17 poena i šest skokova.
Viktor Vembanjama Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia
San Antonio je sa 41 pobedom i 16 poraza zadržao korak za vodećom Oklahomom (44/14) u Zapadnoj konferenciji.
Vodeća ekipa u Istočnoj konferenciji Detroit prekinuo je niz od pet pobeda, a najefikasniji u ekipi bio je Džejlen Daren sa 25 poena uz 14 skokova, Kejd Kaningem imao je 16 poena, 10 asistencija i šest skokova, a Ronald Holand 15 poena i 11 skokova.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
