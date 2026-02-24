Slušaj vest

Košarkaši San Antonija pobedili su Detroit 114:103 i tako stigli do devete uzastopne pobede.

U ekipi San Antonija Devin Vasel postigao je 28 poena, Viktor Vembanjama dodao je 21 poen, 17 skokova, šest blokada i četiri asistencije, a Džulijan Šampeni 17 poena i šest skokova.

Viktor Vembanjama
Viktor Vembanjama Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia

San Antonio je sa 41 pobedom i 16 poraza zadržao korak za vodećom Oklahomom (44/14) u Zapadnoj konferenciji.

Vodeća ekipa u Istočnoj konferenciji Detroit prekinuo je niz od pet pobeda, a najefikasniji u ekipi bio je Džejlen Daren sa 25 poena uz 14 skokova, Kejd Kaningem imao je 16 poena, 10 asistencija i šest skokova, a Ronald Holand 15 poena i 11 skokova.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

