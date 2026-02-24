Slušaj vest

Košarkaši Sakramenta pobedili su prethodne noći  Memfis 123:114 i prekinuli niz od 16 poraza, najduži u istoriji franšize iz Kalifornije.

Kingse su predvodili Rasel Vestbruk sa 25 poena i sedam skokova i Prešes Ačiuva sa 22 poena i 12 skokova. Demar Derozan i Dejkon Plauden pobedi su doprineli sa po 19 poena, a Maksim Rejno sa 10 poena i 13 skokova.

U ekipi Memfisa Dževon Smols postigao je 21 poen uz devet asistencija i šest skokova, Olivje Maksens-Prosper imao je 17 poena, a Dži Dži Džekson 16 poena i šest skokova.

Niz od 16 poraza bio je najduži u istoriji Kingsa, koji nisu pobedili od 16. januara i utakmice sa Vašingtonom.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

