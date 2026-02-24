Slušaj vest

Košarkaši Hjustona pobedili su Jutu 125:105 i naneli joj treći uzastopni poraz.

Džabari Smit predvodio je Hjuston sa 31 poenom i devet skokova, od kojih je pogodio prvih pet šuteva i imao 14 poena u prvoj četvrtini. Šutirao je iz igre ukupno 12/17 i pogodio je šest trojki iz 11 pokušaja.

Amen Tompson pobedi je doprineo sa 20 poena i sedam skokova uz jedan promašaj iz igre, Kevin Durent sa 18 poena i 12 asistencija, a Alperen Šengun sa 16 poena, devet skokova i devet asistencija.

U ekipi Jute Lauri Markanen postigao je 29 poena, Brajs Sensabo 26 poena, a Ajzea Kolije 17 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaKINGSI PREKINULI NAJCRNJI NIZ U ISTORIJI! Posle 16 uzastopnih poraza konačno zabeležili pobedu! (VIDEO)
Rasel Vestbruk
KošarkaSPARSI GAZE SVE PRED SOBOM - DEVETA U NIZU! San Antonio srušio najbolji tim u ligi! Monstruozan dabl-dabl nezaustavljivog Viktora Vembanjame! (VIDEO)
Viktor Vembanjama
KošarkaTEŽAK UDARAC ZA FINIKS: Dilon Bruks van terena od četiri do šest nedelja zbog preloma šake
Dilon Bruks i Majkl Porter Junior
Košarka"IZNENAĐEN SAM ŠTO NISU MENI..." Dončić ostao zatečen posle pitanja novinara: Ne znam kako da odgovorim na to
Luka Dončić

Nikola Topić Izvor: Društvene mreže