Džabari Smit predvodio je Hjuston sa 31 poenom i devet skokova.
ROKETSI UBEDLJIVO SAVLADALI JUTU: Sjajni Smit zatrpao koš Džezera! (VIDEO)
Džabari Smit predvodio je Hjuston sa 31 poenom i devet skokova, od kojih je pogodio prvih pet šuteva i imao 14 poena u prvoj četvrtini. Šutirao je iz igre ukupno 12/17 i pogodio je šest trojki iz 11 pokušaja.
Amen Tompson pobedi je doprineo sa 20 poena i sedam skokova uz jedan promašaj iz igre, Kevin Durent sa 18 poena i 12 asistencija, a Alperen Šengun sa 16 poena, devet skokova i devet asistencija.
U ekipi Jute Lauri Markanen postigao je 29 poena, Brajs Sensabo 26 poena, a Ajzea Kolije 17 poena.
